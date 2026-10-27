美国联邦法官延长禁令，阻止总统特朗普政府在改造华盛顿一座历史悠久的高尔夫球场期间继续砍伐树木。

路透社报道，美国哥伦比亚特区联邦地区法院法官雷耶斯星期一（10月26日）下令，禁止政府在东波托马克高尔夫球场继续移除或损坏树木。

法官也规定，在诉讼有结果前，政府若计划对公园进行任何不可逆转的改动，必须提前至少10个工作日发出书面通知。

雷耶斯在裁决中说：“法院仍然不是为树木发声，而只是维护法治。”

特朗普星期一（10月26日）晚在社媒发文说，政府将提出上诉，并按原定计划于11月15日关闭东波托马克高尔夫球场，展开翻修及重建工程。

华盛顿特区历史保护联盟今年2月入禀法院，指政府接管及改造球场可能违反环境法律，并对珍贵历史遗产造成无法弥补的破坏。

雷耶斯两周前曾批评司法部律师试图组织有关诉讼的处理方式，并指政府在此前一个周末砍伐数百棵树的行为“不可原谅”。

特朗普上周曾表明将立即展开翻修工程，尽管法院已规定工程不得在未事先通知的情况下推进。他还公开骂雷耶斯是“疯子”。

雷耶斯在最新裁决中指出，司法部竟要求法院不要采信特朗普本人对翻修计划的公开表态。“美国司法部极少，甚至从未敦促联邦法院不要相信现任总统。”

她说，这起案件原本只是关于高尔夫球场的争议，“如今法院不得不厘清特朗普总统的说法，与多名政府雇员的宣誓证词及司法部资深律师的陈述之间存在的矛盾”。