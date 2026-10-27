印度媒体组织向最高法院指出，印度政府推出的隐私法要求记者在报道相关人士前取得对方同意，形同事先审查，甚至可能导致新闻编辑室被迫关闭。

路透社报道，21家新闻出版商入禀法院，挑战印度政府推出的隐私法，认为法令将严重阻碍调查报道，并让政府得以查明记者的消息来源。

数码新闻出版商协会（DNPA）的代表律师迪万星期二（10月27日）在庭上告诉法官：“这改变了新闻的整个概念。”

她说：“如果我们必须事先征求许可，新闻编辑室就会关门……这将彻底形成一套事先审查制度。”

迪万在庭审中说，这项法令的早期版本曾将记者排除在适用范围之外，但最终版本却没有保留这项豁免。

这是针对莫迪政府隐私法最受瞩目的法律挑战。此前，只有言论自由倡议人士和一批规模较小的新闻媒体对这项法令提出挑战。

最高法院已将案件展期至下个月审理。

自总理莫迪2014年上台以来，印度新闻自由不断受到质疑。批评者认为，许多主流媒体未能充分监督莫迪政府。莫迪政府否认有关指控，并称尊重新闻自由。

新闻出版商指出，媒体公司今年8月与政府会面时，曾获保证这项法令将保障新闻自由。然而，法令并未像欧盟、新加坡和英国的相关法律那样，明确以书面条文豁免记者，这令媒体感到担忧。

新闻出版商本月较早时提交的诉状要求，撤销法令中大部分具争议的条文。这些条文将从2027年5月起生效。

他们指出，这项法律可能迫使出版商删除已刊登的报道，并赋予政府权力，要求出版商提供相关信息，进而暴露记者的消息来源。

调查报道前须征得对象同意

根据这项法令，任何人使用他人的数码个人资料时，都必须通知对方并取得同意。这项规定适用于Meta和谷歌等公司，这些企业通常会在用户注册时取得相关许可。

虽然法令豁免以研究、档案保存和统计为目的的工作，但并未将新闻报道纳入豁免范围。

数码新闻出版商协会指出，若要求记者通知调查报道的对象，对方“便可在报道刊出前销毁证据、恐吓证人，或以其他方式妨碍报道”。

法令也规定，任何人都有权随时撤回同意。一旦对方撤回同意，持有相关资料的机构就必须在合理时间内停止使用对方的个人资料，并将资料删除，除非其他法律规定必须保留这些资料。

新闻出版商指出，由于新闻报道并未获得豁免，调查报道的对象可能利用这项规定，“并非为了保护任何正当的隐私权益，而是为了增加出版商的负担，或阻止他们进行报道”。

他们也担心，这可能迫使媒体撤下报道或大幅删减内容，即使相关报道内容属实且涉及公共利益，最终仍可能改变历史的公共记录。

罚款及封锁内容

由政府任命的联邦数据保护委员会，可对违反法令的机构处以最高25亿印度卢比（约3350万新元）的罚款。

数码新闻出版商协会指出，对于大多数媒体机构，尤其是利润微薄的地方媒体、独立媒体和以数码平台为主要发布渠道的媒体，如此巨额的罚款已不只是与违规行为相称的惩罚，而是打击媒体机构的生存。

如果数据保护委员会至少两次对某机构处以罚款，并建议封锁内容，政府便可基于“公共利益”下令封锁相关内容。

新闻出版商对此认为，这是“更为危险的权力”，并在诉状中指出，不能以“公共利益”为由限制言论自由。