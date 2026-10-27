（耶路撒冷综合电）以色列周二（10月27日）举行2023年10月哈马斯恐袭后的首场选举。在经历加沙、黎巴嫩和伊朗战事后，这场选举被视为是对总理内坦亚胡领导表现的公投。

投票从早上7时开始，至晚上10时（新加坡时间周三凌晨4时）结束。符合投票资格的选民有730万人，其中约33万人是首次投票。

65岁的耶路撒冷居民亚历山大一早就到投票站，他说：“我希望国家出现改变，我想要一个良好的民主中间派政府。”

85岁的退休选民贝内特则说，她支持内坦亚胡，因为他有带领国家渡过难关的经验，“他是一个不怕采取行动的人”。

以色列迎来战后首场选举，图为一名选民在以色列北部城市乌姆费赫姆（Umm al-Fahm）的投票站投票。（法新社）

内坦亚胡（77岁）是以色列在任最久的总理，累计任期超过19年。选前最后民调显示，他和主要的中间派对手、以军前总参谋长艾森科特（66岁）旗鼓相当。

内坦亚胡在竞选期间强调自己在战时的领导能力，以及他与美国总统特朗普的盟友关系。他上星期天更称，特朗普已准备好再次行动，要彻底消除伊朗的威胁，但前提是内坦亚胡必须继续掌权。

艾森科特指责内坦亚胡通过散布恐惧、谎言和威胁来竞选，他表示，自己相信特朗普会与以色列民众选出的任何领导人进行合作。

以色列议会有120个议席。如果内坦亚胡和艾森科特都无法取得过半议席组建新政府，内坦亚胡可能会以看守总理的身份继续留任，直至明年举行下一次选举。

《纽约时报》引述多名以色列防务官员及消息人士透露，，内坦亚胡在周二大选前的数周，一直试图推动再次空袭伊朗，但遭到陆军总参谋长扎米尔反对。

目前还不清楚内坦亚胡为何坚持在选举前攻击伊朗，但重启战事可能扰乱甚至推迟投票。