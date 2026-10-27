芬兰总统斯图布和挪威首相斯特勒与俄罗斯总统普京通话，同天也与乌克兰总统泽连斯基通话，讨论俄乌和平协议的前景。

路透社报道，斯图布办公室发声明说，芬兰、挪威和俄罗斯领导人于星期二（10月27日）通话，并称这场讨论坦率而深入。

声明说：“我们都是俄罗斯的邻国。这场战争的结果将直接影响我们自身及整个欧洲的安全。要结束战争，就必须进行直接对话。”

俄罗斯克里姆林宫网站消息指出，普京当天与斯特勒和斯图布通话后，对11月上半月在阿布扎比恢复美国参与的乌克兰问题会谈表示欢迎。

不过，普京在电话中猛烈抨击欧盟和北约国家，称他们的“对抗”政策正在拖延乌克兰战争。

根据克里姆林宫的通话记录，普京也强调，只有充分且无条件考虑俄罗斯的合法利益，才有可能实现公正和长期的和平，但三名领导人同意继续通过电话保持直接联系。

乌克兰方面指出，芬兰和挪威领导人与普京通话后，也与泽连斯基通话。

泽连斯基透露，芬兰和挪威领导人明确告诉普京，需要减少对乌克兰能源和基础设施的袭击。

芬兰和挪威领导人则指出，这次通话的目的是直接向普京传达有关帮助结束战争的未来谈判的信息，而通话涉及俄罗斯、乌克兰和美国计划于下个月在阿布扎比举行的三边会谈。

不过，斯特勒指出，在90分钟的通话中，他与莫斯科在乌克兰战争问题上存在“巨大”分歧。

此次通话安排正值推动和平谈判重回正轨的努力再度升温之际。美国总统特朗普的特使威特科夫上星期在圣彼得堡会见普京。威特科夫此前曾在奥斯陆与乌克兰总统泽连斯基及芬兰、挪威两国领导人会谈，随后前往俄罗斯。

这将是自法国总统马克龙去年7月与俄罗斯总统通话以来，普京与支持乌克兰的欧洲国家领导人之间的首次直接接触。

乌克兰的欧洲盟友正在寻求在欧洲安全讨论中占有一席之地，斯特勒和斯图布都以两国与俄罗斯的共同边界作为他们参与谈判的理由。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在上周会谈后说，俄罗斯将挪威和芬兰视为解决乌克兰战争的潜在新参与方，俄罗斯将看看“他们是否能做到这一点”。

特朗普本月早些时候与普京达成柴油协议后，乌克兰与美国的关系陷入新低，而星链互联网连接速度放缓也加剧紧张局势，星链互联网连接对于基辅抵御俄罗斯导弹袭击的能力至关重要。