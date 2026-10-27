（华盛顿/休斯敦/科林斯综合电）调查发现，美国消费者因美伊战争推高能源成本所额外支付的汽油开支为全球最高，平均达471美元（约604新元），远高于全球其他国家平均额外支付的60美元。

根据芬兰非营利组织能源与清洁空气研究中心周一（10月26日）发布的调查，美国消费者支付更多，主要因为他们更加依赖能源效率不高的私家车、日常出行距离较远，以及电动车普及速度相对缓慢。

这项调查涵盖全球169国从今年3月至10月中的燃油花费。全球消费者在这段期间因燃油涨价额外支付约4680亿美元，其中美国支出为1600亿美元，中国540亿美元，加拿大170亿美元。

特朗普在2024年竞选总统期间承诺将汽油价格压至每加仑2美元以下，但美国汽车协会的调查发现，自特朗普去年1月再度入主白宫以来，美国人支付的普通汽油零售均价为每加仑3.472美元，高于前总统拜登任内的3.471美元。

俄乌和美伊战争都造成全球原油和燃油供应紧绷。美伊战争2月底爆发以来，美国汽油价格上涨了43%，柴油价格更飙涨近70%，创历史新高，成为共和党中期选举的最大争议点。

美国油价飙升 特朗普拟放宽甲烷排放限制促生产

特朗普周一在密西西比州助选时，承认战争导致油价高涨，但再度称这是阻止伊朗获得核武器须付出的小小代价。他还说原本预期油价会“飙涨得远高于此”，战争“情况进展良好，很快就会结束”。

彭博社引述消息报道，特朗普周二（27日）在得州助选时预计将宣布放宽油气生产过程中温室气体甲烷（methane）的排放限制，以鼓励美国本土扩大能源生产及降低成本。

提出这项建议的环保局也主张取消“甲烷超级排放源计划”，这项机制借助第三方技术快速定位大型甲烷泄漏，并通知油气设施所有者及时修复。

环保局估计这一系列建议可在2027年至2050年期间为美国能源业节省约450亿美元成本，并额外生产约2亿1000万桶原油和1.41万亿立方英尺天然气。

年底假期旺季 邮递公司附加费预计涨近6%

行业数据显示，由于汽油成本高涨，美国零售商和电商在今年第四季假期旺季，须支付邮递公司的附加费预计将比去年高出5.8%，创历来最高。

截至10月19日，美国柴油均价每加仑达6.28美元，自美伊战事以来上涨65%。在这个价格下，主要邮递公司UPS和FedEx征收的汽油附加费分别高达29.5%和29%，美国邮政公司则对多数包裹征收8%附加费，亚马逊也对销售商额外征收3.5%燃油和物流相关附加费。