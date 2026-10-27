世界气象组织指出，去年大气中的温室气体浓度再创新高，将使气候影响持续数百年。

法新社报道，世界气象组织（WMO）星期二（10月27日）说，三种主要温室气体二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的浓度，去年升至前所未有的水平，这一增长将导致全球气温在长期内进一步上升。

其中，二氧化碳在大气中的存留时间非常长，因此它对全球气候的影响不仅会持续数年，还会延续数十年甚至数百年。

世界气象组织发布的第22份年度《温室气体公报》，正值联合国第31届气候变化大会（COP31）即将在土耳其安塔利亚举行前夕。会议将于11月9日至20日举行。

世界气象组织副秘书长巴雷特（Ko Barrett）感概地说：“又过了一年，又写下了一项新纪录。”

他说，温室气体正在大气中积聚前所未有的热量，为极端天气的发生提供了能量，并给我们的经济和社会带来了相关风险。

报告指出，过去11年是有记录以来最热的11年，这一趋势预计将持续下去。

这份公报关注的是大气中的温室气体浓度，即这些气体在大气中的含量，而非每年新增的排放量。与此同时，全球仍在持续燃烧煤炭、石油和天然气。

与1750年以前的工业化前水平相比，这三种气体的浓度分别达到153%、267%和126%。

在三种主要温室气体中，二氧化碳约占温室气体对气候变暖影响的66%。每年排放的二氧化碳总量中，约有一半留在大气中，其余则被陆地和海洋吸收。

监测站的数据也显示，今年二氧化碳浓度继续上升。

公报指出，随着各国推动能源系统脱碳，应更加关注另外两种效力强大、但含量较低的微量气体。这两种气体与电力生产和输送密切相关，分别是氢气（H2）和六氟化硫（SF6）。

六氟化硫主要用作电力输配系统中的灭弧介质，过去30年来，在大气中的浓度持续上升。