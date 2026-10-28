（伦敦讯）一份新报告显示，四分之三的欧洲航空公司飞行员曾在驾驶舱内打瞌睡；近四分之一在过度疲劳、无法胜任工作的情况下，仍照常执行飞行任务。

欧洲驾驶舱协会（ECA）对近7200名机长和副驾驶进行的调查发现，飞行员普遍反映休息不足、面临延长工时的压力，并担忧因申报身体不适、无法执飞而遭到处罚。

近四分之一（24%）的飞行员承认，即便因疲劳而无法胜任工作，他们通常也会选择继续飞行，而不是如实上报。另有16.8%的飞行员会选择请病假。

英国《卫报》报道，在航空领域，疲劳可能源于长时间执勤、休息不足、作息不规律以及跨时区飞行，这些因素会扰乱人体自然的睡眠周期。而疲劳是一个重大的安全隐患，因为它会损害飞行员的判断力，减缓反应速度，降低警觉性，并削弱应对突发状况的能力。

据欧洲航空安全规定，航空公司必须建立相应的系统，以识别、监测并管理机组人员的疲劳状况。

但这项于今年8月开展的调查显示，多达四分之三的受访飞行员承认，在受访前四周内执飞时曾至少经历过一次“微睡眠”（microsleeps），即短暂的非自愿入睡。其中，爱尔兰和马耳他的航空公司飞行员曾打瞌睡的比例最高，超三成受访者反映休息不足导致疲劳长期累积。

欧洲驾驶舱协会主席哈特强调，航空公司和监管机构应当承担起责任，而不是将风险管理完全留给飞行员。她敦促欧盟航空安全局（EASA）加强疲劳管理相关规定。