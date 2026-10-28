美国媒体报道称，巴西总统选举落败的右翼候选人弗拉维奥·博索纳罗违反法院出境禁令，前往美国。

法新社报道，巴西总统卢拉星期二（10月27日）批评，如果败选对手确实潜逃出国，这种行为令人羞耻。

美国有线电视新闻网（CNN）同天引述一名不具名官员报道，45岁的弗拉维奥已离开巴西，正前往美国佛罗里达州。其他美国媒体也报道了他的赴美行程。

另据美国《华盛顿邮报》报道，弗拉维奥星期二傍晚已入境美国，但没有说明具体地点。

不过，巴西警方尚未证实弗拉维奥已经离境。一名警方消息人士告诉法新社，弗拉维奥的巴西普通护照及外交护照均已被注销，官方也没有他离境的记录。

法新社查阅的意大利国会文件显示，弗拉维奥自2023年起便拥有意大利国籍。

美国国务院星期二说，将向弗拉维奥及家人发放签证，但未证实他的旅行计划。

弗拉维奥是巴西前总统博索纳罗之子。他在星期天（25日）的总统选举中败给寻求连任的卢拉，但拒绝承认败选，并声称将寻求推翻选举结果。

弗拉维奥星期一透露，巴西最高法院一名法官已下令他交出护照。他目前因涉嫌贪污及洗钱受到调查，败选也意味着他将失去国会议员的司法豁免权。

他当时在社媒发布视频，批评出境禁令是恐吓手段，并强调自己从未打算离开巴西，愿意交出护照及为自己辩护。

弗拉维奥的竞选经理马里尼奥星期二说，对他疑似出逃的报道感到震惊，团队目前仍不知道他的下落。他说，当天早上曾收到弗拉维奥的短信，对方表示稍后会与团队联系，此后便再无消息。

卢拉星期二在巴西利亚庆祝81岁生日时说：“一个偷偷离开自己国家的人，肯定有什么事情要隐瞒。离开巴西的行为令人羞耻。”

卢拉在星期天的大选中以51.8%的得票率击败弗拉维奥。美国总统特朗普随后声称巴西选举遭到操纵，但未提出证据。