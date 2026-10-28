一项医学报告指出，2016年至2023年间，全球约300万人死于高温，其中近七成的死亡病例可归因于人为造成的气候变化。研究人员呼吁将气候变化列为“全球卫生紧急状态”，促使各国制定长期应对政策。

法新社报道，英国医学期刊《柳叶刀》星期三（10月28日）发表第10份气候变化与健康报告，由来自30个国家的146名研究人员共同编写。

报告指出，2023年全球高温相关死亡人数达到创纪录的71万人，其中超过七成与人为气候变化有关。

《柳叶刀倒计时》健康与气候研究项目执行主任罗马内洛（Marina Romanello）说，自2015年《巴黎协定》签署以来的八年间，全球约300万人死于高温，相当于威尔士全部人口在八年内因高温丧生。“其中，68%的死亡可直接归咎于气候变化。”

她强调，各国应将气候变化视为全球卫生紧急状态，采取协调一致的长期措施，增强韧性及提升应对能力，而不是等到灾难发生后才逐一处理。

研究人员指出，气候变化不仅增加极端高温的强度和频率，也对全球经济造成沉重负担。

过去三年，高温导致劳动生产力下降，全球经济每年损失超过1万亿美元（约1万2800亿新元）。

其中，东南亚和非洲地区受创最严重，估计经济损失分别相当于国内生产总值（GDP）的3.9%和3.2%，远高于欧洲的0.2%及美洲的1.5%。

报告也指出，化石燃料目前仍占全球能源供应的80%，相关空气污染每年导致约273万人死亡。

不过，全球应对气候变化也取得一些进展。自2016年以来，世界卫生组织194个成员国中，已有56国调整医疗卫生及预警系统，以更好地应对极端天气。

2025年全球清洁能源投资达到2.1万亿美元，是化石燃料投资额的两倍。此外，自2016年以来，至少77个国家因化石燃料空气污染减少，累计避免约32万3000人死亡。

尽管气候相关医学研究经费在2024年增至3亿1600万美元，较此前增长六倍，但其中84%流向富裕国家的研究人员，最易受到气候变化冲击的最不发达国家却未获得相应资源。

罗马内洛警告，过去两年全球地缘政治局势动荡，使气候变化及其健康影响逐渐被边缘化，若各国继续拖延行动，情况只会进一步恶化。