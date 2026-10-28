美国总统特朗普宣布，大幅撤销前总统拜登政府针对石油和天然气生产商制定的甲烷排放限制，声称此举可为消费者及能源企业节省450亿美元。

法新社报道，特朗普星期二（10月27日）在得州拉伯克举行的竞选集会上宣布这项决定，为正在角逐联邦参议员席位的得州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）助选。

特朗普说：“今晚，我正式终止拜登政府昂贵且不必要的甲烷排放规定，为消费者和能源生产商节省450亿美元（约576亿新元）。”

他也称，这项措施将释放得州庞大的天然气资源。得州是美国最大的化石燃料生产州。

美国环境保护署本月较早前也提出450亿美元的成本节省估计，但未公布详细计算依据。

环保署署长泽尔丁说，美国民众必须负担得起冬季取暖及日常驾车的费用，而能源生产商不应受到不必要的监管负担。

美国中期选举定于11月3日举行。随着对伊朗战争推高国际油价，能源成本上涨引发选民不满，特朗普正积极推动降低能源价格的措施。

甲烷（methane）是天然气的主要成分，也是仅次于二氧化碳的第二大人为全球暖化驱动因素。自工业化前以来，甲烷约占全球升温幅度的三分之一，相当于摄氏0.5度。

虽然甲烷在大气中的存留时间仅约七年至12年，远短于可持续数百年的二氧化碳。不过，比起二氧化碳，甲烷的温室效应更强。