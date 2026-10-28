法国参议院通过一项法案，拟要求参与街头示威的人士为示威期间造成的财物损失承担连带赔偿责任，最高赔偿额达1万欧元（约1万4250新元）。

法新社报道，法国参议院星期三（10月28日）以229票赞成、105票反对，通过经扩大适用范围的法案。法案获得在参议院占多数的右翼及中间派议员支持，接下来将交由国民议会审议及表决。

法案最初是为应对今年5月巴黎圣日耳曼足球俱乐部在欧洲冠军联赛决赛击败阿森纳后爆发的骚乱而起草。

不过，法国近期因社会不平等及物价高涨持续爆发抗议，10月17日更发生近年来最严重的暴力骚乱之一，全国数以千计商店遭破坏及抢掠，使法案更受关注。

法国内政部长努涅斯强调，政府必须紧急应对示威造成的破坏。“我们不能再让绝大多数国民，为少数破坏分子的行为买单。”

根据法案，任何被认定明知某个群体意图实施破坏、却仍参与其中的人，都可能须承担连带赔偿责任，最高赔偿额达1万欧元。

此外，若警方两次警告要求解散集会后，参与者仍自愿留在可能扰乱公共秩序的集会现场，也可能受到追究。

法案还允许当局扣押社会福利及住房补助金，用于支付赔偿。参议员在二读时进一步扩大范围，纳入家庭补助、开学津贴及就业奖金等福利。

左翼政党及人权组织强烈反对，认为有关规定可能导致没有参与破坏的示威者也被追究责任。

法国共产党参议员盖伊（Fabien Gay）批评这项法案是“刻意将示威者与暴徒混为一谈的法律闹剧”。绿党参议员沃格尔（Melanie Vogel）则指责政府以“集体惩罚”回应社会诉求。

另一方面，法国参议院星期二（27日）也通过另一项法案，要求社交媒体平台在24小时内删除煽动叛乱或武装对抗国家的内容，否则可能面临封锁或“被下架”的处罚。