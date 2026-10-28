塞尔维亚首都贝尔格莱德的以色列大使馆外星期三凌晨发生持刀袭警事件，一名袭击者被击毙。

法新社报道，塞尔维亚内政部长达契奇星期三（10月28日）说，袭击者是一名身份尚未确认的未成年人，事发时手持两把刀袭击一名警员，并高喊“真主至大”（Allahu Akbar）。

塞尔维亚当局将事件定性为恐怖袭击，并把当地恐怖主义威胁警戒级别调至最高。

内政部发表声明说，事件发生在星期三午夜刚过，遇袭警员为自卫开枪击毙袭击者，但面部受了轻微刀伤。

达契奇指出，安全部门此前一直监视这名袭击者。据称，他是极端组织“伊斯兰国”的支持者，相信来自塞尔维亚西部城市沙巴茨（Sabac）。

达契奇说，袭击者的Instagram账号展示黑色旗帜及“伊斯兰国”标志。

塞尔维亚已将恐袭警戒级别提升至最高的“红色警戒”。达契奇说，这意味着当局将加强安全检查，并增加敏感地点的警力部署，包括重要基础设施及人群聚集场所。

塞尔维亚虽然鲜少发生类似袭击，但贝尔格莱德的以色列大使馆过去也曾成为袭击目标。

2024年6月，一名持弩的袭击者在使馆外射伤驻守警员，随后被警方击毙。当局经确认，袭击者是一名25岁男子，来自贝尔格莱德附近的村庄，皈依伊斯兰教后逐渐接受极端主义思想。