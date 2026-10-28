（华盛顿综合电）美国对伊朗战争的开支估算已超过470亿美元（约603亿新元），比7月高出逾25％。尽管战费持续攀升，美方据报已通知多个波斯湾阿拉伯盟国，为中期选举后可能展开的短暂、高强度军事行动做好准备。

路透社星期二（10月27日）引述取得的五角大楼数据报道，最新估算涵盖作战行动成本，单是补充战事中消耗的弹药，预计就须超过290亿美元；更换损失的军事装备，包括大量无人机等飞行器，则须超过60亿美元。

这一数字高于美国防长赫格塞斯7月公布的375亿美元，也未明确计入修复遭伊朗导弹和无人机袭击的美军基地所需费用。五角大楼尚未回应。另据五角大楼数据，自美以2月28日发动大规模军事行动以来，已有21名美军死亡、865人受伤。

美国总统特朗普开战时曾预期速战速决，但战事持续推高全球能源成本，拖累总统支持率和共和党选情。共和党目前在国会两院仅占微弱多数，11月3日的中期选举将决定未来两年的国会控制权。

传美以筹备新一轮攻势

特朗普星期二被问到中期选举后会否再次打击伊朗时说：“一切皆有可能。”

《华尔街日报》引述知情官员报道，美方已通过外交和军事渠道，提醒波斯湾盟国做好准备。美国和以色列正加紧筹备新一轮攻势，希望削弱伊朗军力，迫使德黑兰重返谈判桌。

据报，美军正向以色列增派一套“爱国者”防空系统，为驻中东部队补充弹药，并从容易遭到攻击的基地撤出部分人员。轰炸机和战斗机也在备战，另一支航母打击群和一支海军陆战队远征部队则准备前往中东，与当地美军会合。

知情人士说，特朗普尚未作出最终决定，但倾向于在选后对伊朗的基础设施和核设施发动大规模空袭。区域内的调停方仍在努力推动双方恢复谈判，但至今没有突破。白宫拒绝评论具体军事计划，只透露所有选项都在考虑之中。

核查人员未发现伊朗修复遭美军轰炸设施迹象

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西周二向联合国安全理事会通报，尽管德黑兰仍阻挠核查人员进入伊朗境内大多数核设施，但目前未发现迹象，显示伊朗修复过去两年在美以空袭中受损的核设施。

格罗西说：“自2025年6月以来，我们未发现任何旨在修复或重建在2025年和2026年军事打击中受损设施的活动。”

格罗西这番讲话使特朗普发动对伊军事行动的理由再度受到质疑。特朗普曾说，2月底对伊朗发动新一轮战争是要阻止它获得核武器。