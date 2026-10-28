（巴黎综合电）国际权威医学期刊《柳叶刀》周三发布最新研究报告指出，酷热气候在2016年至2023年间已导致全球约300万人丧生。专家强烈呼吁国际社会务必正式将气候变化界定为“全球卫生紧急事件”，以力促各国政府重塑公共政策、加快应对气候危机。

这份最新出炉的《柳叶刀倒计时》（Lancet Countdown）年度报告，是即将在下个月召开的“第31届联合国气候变化大会”（COP 31）前奏，报告汇聚全球30个国家的146位顶尖跨学科研究学者，全面深入地评估气候变暖对全球人口健康构成的生存威胁。

报告披露的数据令人触目惊心，单在2023年，全球因高温致死人数就创下71万人的历史新高，其中逾70%的死亡案例与人类活动导致气候变暖直接相关。

《巴黎协定》签署后八年来 全球因热浪折损生命破300万

报告执行主任罗马内洛星期三（10月28日）在新闻发布会上指出，自大会2015年达成《巴黎协定》这一重要里程碑以来的八年间，全球因热浪而折损的生命已突破300万大关。“这相当于整个威尔士的人口在短短八年内因酷热而彻底灭绝。”

她进一步警示，这八年累计的这300万死亡病例中，有高达68%可直接归咎于气候变化。

针对日益严峻的生存挑战，罗马内洛强调，将气候变暖确立为“全球卫生紧急事件”（global health emergency），目的在于提高全球暖化的危机意识，推动各国采纳相互整合并更易于协调的应对机制，“避免各国只能各自周而复始地疲于应付个别紧急灾难”。

她呼吁国际社会建立长期协同机制，提升各国的气候韧性与卫生承载力，以化解连锁风险，避免悲剧重演。