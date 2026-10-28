（耶路撒冷法新电）以色列星期二（10月27日）的“战时选举”创数十年来最高投票率。出口民调显示，总理内坦亚胡阵营与以色列国防军前总参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）领导的反对派阵营势均力敌。截至星期三已计算一半选票后，内坦亚胡阵营暂以56席领先反对派的48席，双方都仍未达到组织政府所需的61席。

出口民调也显示，两个阿拉伯裔政党—拉姆党（Raam）和“联合名单”（Joint List）表现强劲，合计可赢得17或18席，或扮演“造王者”角色。

按形势发展，以色列政局可能出现以下四种情况：

（一）联合政府

各政党立即展开谈判，争取61席多数优势，但前景远未明朗。总统赫尔佐格将提名最有希望组建政府者，并不一定是获得最多议席的政党。

拉姆党已表态愿与艾森科特阵营合作，但艾森科特始终与之保持距离，担心双方合作反而会成为负担。

内坦亚胡阵营则因一些较小的右翼政党未能跨过进入国会的选票门槛，并没有明显途径可增加议席。

上一轮在2022年11月的选举，内坦亚胡花了58天才成功筹组内阁，显示欲组建联合政府的谈判极其艰难，且各党派坚持自身利益，最终也会导致政府不稳。

（二）少数派政府

若无阵营获得61席，某个候选人可尝试在没有多数席位下执政，转而依靠其他议员的暂时性支持。

在此情况下，阿拉伯裔政党议员或发挥关键作用。由阿巴斯（Mansoor Abbas）领导的拉姆党过去就曾扮演“造王者”，于2021年至2022年间加入由贝内特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）领导的短命联合政府。

联合名单则表明不太可能直接加入联合政府，但愿为任何将内坦亚胡赶下台的人提供“安全网”。

以色列政治分析师埃洛维茨（Tal Elovitz）说，阿拉伯裔选民的投票率异常高，表明它们有“强烈的合作意愿”。

然而，艾森科特至今未公开考虑这个可能性，内坦亚胡也在竞选中不断向犹太裔选民强调，投票给反对派可能让阿拉伯人进入政府。

埃洛维茨说：“目前看来，各党派有可能组建一个由艾森科特领导的少数派政府，但这仍可能随最终的选举结果而改变。”

（三）团结政府

基于以色列政治板块极度两极化，组建团结政府的前景似乎不切实际，但在理论上，这个途径可产生一个不那么极端的政府。

以色列舆论经常设想一个可能的团结政府：内坦亚胡放弃立场极具挑衅性的极右翼盟友和极端犹太正统派（ultra-Orthodox）政党，转与艾森科特结盟。实际上，两人在许多安全议题上观点相近。而且，以此形态组成的大联盟政府也会排除阿拉伯政党。

10月16日发布的一项民调就发现，如果选举未能产生明确的多数赢家，55%的以色列人更倾向于组建团结政府，而非重新选举。

实际上，这种情况近年也有先例。2019年4月至2020年3月，以色列不到一年间就举行三次选举。最终，内坦亚胡和中间派的退休将领甘茨（Benny Gantz）就曾达成权力分享协议，由两人轮流担任总理。只不过协议在一年后破裂，在2021年3月引发了又一次选举。

（四）僵局难破、重新选举

若没有任何阵营能够组建内阁，以色列将不得不重新举行选举。

如前所述，2019年至2021年3月，由于没有任何一个阵营有能力组建持久的政治联盟，以色列一共举行了四次选举。

原则上，获总统提名的候选人有28天时间组建联合政府，并可延长14天。不过，即使新政府到时仍然难产，以色列仍有其他程序性手段，可避免立即宣布重新选举。