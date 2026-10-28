英国财政部长希利说，将废除燃气账单中的固定收费，让用量最少的家庭少付钱，并帮助大多数家庭节省燃气费用，为受生活成本高涨的家庭提供喘息空间。

路透社报道，希利星期三（10月28日）在财政部发表的声明中说，他将在当天晚些时候公布的首份财政预算案中，正式宣布这个决定。

将被废除的燃气固定基本费（standing charges），是一项按天计算的固定费用，用于支付住家连接燃气供应网络的成本；无论用户是否使用燃气，账单上都会征收这笔费用。

希利在财政部发表的声明中说：“燃气固定基本费既不公平也已过时，因此我决定将它废除，为数以百万计的家庭提供一点喘息空间。”

财政部称，一般家庭平均每年须支付108英镑（约184新元）的燃气固定基本费。希利将要求监管机构在明年或之后尽快取消这笔费用。

声明也说，相关成本未来将转嫁到实际消耗的燃气价格中。这有望为60%使用燃气的家庭，平均每年节省约45英镑。

希利说，他的预算案将“划清界限，终结多年来辜负英国缴费者的能源政策”。他指过去的政策任由额外费用在账单上越积越高，“让家庭更进一步被暴露在全球冲击的风险之中”。

本月初，英国政府刚削减了电费的增值税（VAT）。英国电费在俄罗斯入侵乌克兰后飙升，近期又因伊朗战事而再次上涨。

尽管如此，受监管的英国民生能源价格上限仍在10月份上调了4%。一些预测显示，包括电费在内的一般家庭年度能源账单，可能会在明年1月上涨约20%，突破每年2000英镑。

在现有的价格上限机制下，英国家庭的电费账单也须支付一笔固定基本费，每年约为200英镑。