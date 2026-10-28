（布鲁塞尔法新电）美国总统特朗普可能会在下周的中期选举中遭受政治重挫，但在欧洲，人们并不指望民主党大胜能带来多大改变。

自去年重返白宫以来，特朗普与乌克兰关系恶化、向盟友加征关税，还威胁要夺取丹麦自治领地格陵兰岛，在欧洲大陆引发了一连串震荡。

民调显示，美国选民可能会在11月3日中期选举中惩罚特朗普所属的共和党，把国会一院甚至两院的控制权交给民主党。部分舆论寄望，由敌对政党控制的国会将对特朗普形成制约。

不过，欧盟与北约官员认为，即使共和党惨败，特朗普也不会在国际舞台上有所收敛，美国外交政策的不可预测性将持续。

欧盟委员会拒绝对美国中期选举置评，仅表示会等待结果出炉。据悉，欧盟官员在闭门会议中，也未重点讨论这场选举。

一名欧盟高级外交官推测，欧盟之所以冷淡看待美国中期选举，一是因为结果确实很难预测，二是不敢对局势改变抱太大希望，三是即便选举出现民主党浪潮，也不确定会对美国外交政策产生多大影响。

特朗普在中期选举前再度抨击乌克兰，并向俄罗斯靠拢，让欧洲倍感不安。若民主党获胜，美国国会将出现更多支持基辅的声音。不过，欧盟并不指望华盛顿会加大对乌援助力度，而是转而寻求英国、加拿大、日本等其他国家支持。

在关税问题上，欧洲同样不感乐观。官员指出，特朗普第一个任期结束后，继任的民主党籍总统拜登耗时数月，才取消了特朗普对欧盟加征的钢铁关税。

北约官员则说，他们不认为美国中期选举会影响五角大楼对欧洲驻军的评估结果。这份评估报告或于12月公布，一般预料美国会缩减在欧驻军规模。

欧洲正加紧努力，为自身防务承担更大责任。一名欧洲外交官说：“无论结果如何，我们都将继续前进。”

欧洲盟友还担心，中期选举后，情况反而会变得更糟。如果共和党保住国会控制权，特朗普可能会更肆无忌惮；而如果共和党落败，他可能会在海外挑起事端，如升级美伊冲突、加大对乌克兰施压等，以转移人们对他在国内深陷困境的注意力。

德国马歇尔基金会访问学者斯托克斯（Bruce Stokes）说：“特朗普已经表明，他无法忍受自己不是关注焦点。如果这意味着，他必须在世界舞台上有更多动作，无论是积极还是消极的，这都可能是最终会发生的情况。”