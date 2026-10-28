韩国金融部门确认，在针对韩国金融行业的黑客攻击事件中，侦测到了大量来自朝鲜IP网段的异常访问行为。

韩联社星期三（10月28日）报道，这是本月初金融行业大规模黑客入侵事件曝光以来，当局首次确认有来自朝鲜IP网段的攻击。

金融部门21日通过金融安保统合管制系统，向包括虚拟货币交易所在内的金融公司发送公函，提醒它们注意来自朝鲜IP的扫描式访问带来的安全风险。

扫描式访问是指通过尝试连接，来识别特定系统中的漏洞或开放网络端口的行为。换言之，这是一种用于查明系统是否存在安全漏洞的方法。

金融部门称，自21日凌晨3时起，监测到大量朝鲜IP针对国内金融行业发起扫描访问行为。截至公文发送之前，共确认超过440万起朝鲜IP的异常访问。

金融部门已要求金融机构实时监测以发现异常动向，并核查涉案朝鲜IP访问记录，发现异常动向将随即上报。

截至目前，涉案朝鲜IP发起的网络攻击均未造成实际入侵，也未引发任何实质性损失。

不过，多数分析指出，即便黑客通过朝鲜IP发起网络攻击，也难以直接认定该黑客事件的实施主体为朝鲜，因为IP属地信息可以更改，仅凭IP地址无法锁定黑客的真实国籍。