西班牙首都马德里以南发生两列高速列车追尾相撞事故，导致至少两节车厢脱轨，至少10人死亡、多人受伤。

综合法新社和路透社报道，这起事故发生在当地时间星期三（10月28日）上午9时（新加坡时间下午4时）左右。

西班牙铁路基础设施管理局（Adif）在社交媒体X发文证实，事故发生在中部托莱多市（Toledo）附近的莫拉镇（Mora）与奥尔加斯镇（Orgaz）之间。目前，连接马德里与南部地区的铁路服务已暂停。

当局说，涉事的是西班牙国家铁路公司（Renfe）和私营运营商Iryo旗下的两列高铁，当时两车都正从马德里开往南部城市塞维利亚（Seville）。

西班牙埃菲社（EFE）报道，事发地所属的卡斯蒂利亚—拉曼恰（Castilla-La Mancha）自治区政府发言人帕迪利亚（Esther Padilla）证实，这起严重事故已导致10人丧命。她较早前透露，碰撞导致Iryo列车的两节车厢脱轨，事故原因和具体受伤人数仍在确认中。

托莱多附近乌尔达镇（Urda）的镇长加兰（Manuel Galan）告诉西班牙国家电视台（TVE），两列火车相撞造成人员受伤，当地紧急救援部门已要求他准备一个体育馆来安置伤者。

西班牙紧急救援部门发言人受询时则说，目前谈论具体伤亡情况还言之过早。发言人指出，当局正在调派所有资源前往现场，包括多支消防队、三架直升机，以及两辆移动重症监护车。

这起事故发生不到一年前，西班牙南部城镇阿达穆斯（Adamuz）也发生了一起火车相撞惨剧，当时造成46人丧命。