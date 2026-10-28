（瓜亚基尔/巴西利亚综合电）巴西总统选举落败者弗拉维奥·博索纳罗不顾最高法院的出境禁令离开巴西。据报载有他和家人的私人飞机星期三在厄瓜多尔短暂停留后再次起飞，已起飞前往美国迈阿密，预计当地时间星期三上午抵达。

阿根廷移民部门星期三（10月28日）通报，弗拉维奥与妻子及两个女儿星期二（27日）晚经陆路入境，随后搭乘私人飞机前往厄瓜多尔瓜亚基尔。阿方称，他们持有效旅行证件入境，没有法律障碍。

航班追踪网站Flightradar24的数据也证实，这架飞机当地时间星期三凌晨3时46分降落瓜亚基尔，随后飞往迈阿密的奥帕洛卡行政机场，预计当地时间上午9时18分抵达。

美国国务院此前表明，将向博索纳罗一家四口发放签证，准许入境。美国总统特朗普也表示赞成他们赴美。

45岁的弗拉维奥涉嫌贪污和洗钱，正接受调查，但否认违法。巴西最高法院星期一以他财力雄厚、存在潜逃风险为由，命令他在24小时内交出护照。警方消息说，弗拉维奥的巴西普通护照和外交护照被注销。不过，意大利议会文件显示，他自2023年起拥有意大利国籍。

巴西最高法院周三另发表声明，否认曾针对弗拉维奥展开警方行动，或发出、执行针对他及住处的搜查和扣押令，驳斥巴西媒体有关警方搜查他的巴西利亚住宅的报道。

弗拉维奥周一还声称从未想过离国，并承诺交出护照、提出抗辩。他的竞选经理马里尼奥对离境消息表示意外，称团队原本正商讨由他担任反对派领袖。

卢拉在星期天的总统选举第二轮投票中，以51.8％的得票率胜出。弗拉维奥至今尚未认输，并以投票过程涉嫌违规为由，要求宣布选举结果无效。不过，他所属的自由党已承认卢拉胜选。他的参议员任期将在明年2月届满，届时也将失去司法豁免权。

卢拉周二在巴西利亚庆祝81岁生日时，批评弗拉维奥离境的行为“可耻”，并说：“一个偷偷离开自己国家的人，肯定有什么事要隐瞒。”他认为，弗拉维奥应该留在巴西，证明自己清白。