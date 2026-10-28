（耶路撒冷综合电）以色列国会选举陷入僵局。最新计票结果显示，总理内坦亚胡领导的右翼阵营领先以军前总参谋长艾森科特领导的反对派阵营，但双方均未取得过半议席，难以单独组建政府。阿拉伯裔政党则取得显著进展，有望成为左右组阁的关键力量。

截至星期三（10月28日）中午，已统计的77.6%选票显示，内坦亚胡阵营有望在120个国会议席中取得54席，艾森科特阵营49席，两个阿拉伯裔政党——拉姆党（Ra’am）和“联合名单”（Joint List）则合计取得17席。两大阵营均未达到组阁所需的61席门槛。

大部分选票预计可在星期三完成统计，但仍有数十万张来自军营、医院及驻外使馆等地点的选票尚待清点。这类选票过去通常不利于阿拉伯裔政党，可能进一步改变各党席次。完整计票结果预计最快星期四（29日）傍晚或星期五（30日）上午出炉。

选举僵局有利内坦亚胡继续掌权

从目前走势来看，内坦亚胡虽然可能失去国会多数优势，但反对派若不争取阿拉伯裔政党支持，同样难以取得过半议席，取代内坦亚胡执政。

这样的僵局短期内对内坦亚胡有利。根据以色列的政治制度，在各党展开组阁谈判期间，他可继续担任看守总理；若谈判最终破局，甚至须再次举行选举，他也能继续留任，直到新政府成立。

内坦亚胡星期三凌晨在耶路撒冷的利库德集团总部向支持者发表演讲，誓言组建一个“强大的右翼民族政府”。

他说：“以色列正面临一个独一无二的历史机遇，可以与我们的伙伴特朗普总统联手，一劳永逸地消除伊朗对我们构成的生存威胁。”

内坦亚胡若留任，也意味着他可能在美国下周举行中期选举后，继续与特朗普协调对伊朗的军事政策。

特朗普星期三在得克萨斯州助选时告诉记者，他的背书对内坦亚胡帮助很大，“打成平手某种程度上也算赢，因为这是一盘大棋”。

以色列国防军前总参谋长艾森科特星期三（10月28日）凌晨与支持者一同观看电视台公布的出口民调。当时民调显示，他领导的反对派阵营与总理内坦亚胡的右翼阵营势均力敌。不过，最新的计票结果显示，内坦亚胡阵营已取得领先优势，但双方均未赢得国会过半议席。（路透社）

与此同时，艾森科特在特拉维夫向支持者发言时说，内坦亚胡应当退出政坛。他呼吁以色列军方和公务员首领坚守国家利益，不要屈服于政治压力，“内坦亚胡只是看守总理，既没有授权，也没有人民的信任”。

他也直接警告内坦亚胡，“休想利用以色列的安全换取个人政治需要”。

阿拉伯裔政党有望扮演“造王者” 但面对犹太选民反弹

这次选举是2023年10月以哈战争爆发后，以色列首次举行国会选举，投票率高达77.7%，创1999年以来最高纪录。

其中，约占以色列人口21%的阿拉伯裔选民投票踊跃。阿拉伯裔政党上届合计只取得10席，这次按目前计票结果有望增加至17席，从而在新政府的组建过程中发挥关键作用。

两个阿拉伯裔政党都表明有意阻止内坦亚胡继续掌权。“联合名单”领导人更明确指出，愿意与其他反对派合作，推动政权更替。

反对派阵营的主要左翼政党民主党领袖格兰星期三也公开呼吁盟友与阿拉伯裔政党合作，结束内坦亚胡执政。

不过，与阿拉伯裔政党合作可能引发部分犹太裔选民反弹，也使反对派内部出现分歧。内坦亚胡在竞选期间便宣称，依靠阿拉伯裔政党支持组成的政府缺乏正当性。艾森科特此前也表明，不会与阿拉伯裔政党联合执政。

分析指出，阿拉伯裔政党不一定要加入联合政府，可以选择在国会投票中支持艾森科特，让他组成少数派政府。不过，这项安排同样面临反对派内部的阻力，能否落实仍存在很大变数。

如果两大阵营最终都无法取得足够支持，以色列各党未来数周甚至数月可能陷入漫长的组阁谈判。若僵局始终无法打破，以色列可能再次举行选举，重演2019年4月至2020年3月间接连举行三次国会选举的政治乱局。