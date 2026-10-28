（安德鲁斯联合基地综合电）美国总统特朗普称，只要中期选举公正，他就会尊重选举结果。在共和党可能遭受重挫之际，特朗普似乎再次试图对下周选举的合法性抛出质疑，为可能挑战选举结果铺路。

特朗普周二（10月27日）启程前往得克萨斯州为共和党造势前，于安德鲁斯联合基地接受了媒体访问。被问及是否会接受11月3日的中期选举结果，他说：“如果选举公正的话，我会的。”

特朗普也谨慎地说，若共和党失去国会两院控制权，他会设法与民主党合作，但同时强调自己拥有对法案的否决权。

他说：“我们会找到办法的。要知道，我拥有强大的否决权。我不希望这种情况发生，但即便真的发生了，这也是之前多任总统都经历过的事。你手握强大的否决权，最终还是会合作达成协议的。”

特朗普自2020年竞选连任总统失败以来，不断声称美国选举存在大规模舞弊。近期，他也多次指责民主党人企图通过作弊获胜，并开出100万美元（约128万新元）奖金，鼓励民众举报过去与本次选举中的欺诈行为。

特朗普周一说，他正密切留意明尼苏达州参议员竞选可能出现的选民欺诈，还称共和党候选人塔福亚（Michele Tafoya）若落选，那一定是因为选票被动了手脚。

民主党籍的明州参议员史密斯（Tina Smith）随即在社交媒体上批评：“他正明目张胆地做铺垫，好在他支持的候选人落败时窃取选举结果。”

美国国务卿鲁比奥周二罕见地陪同特朗普到得州出席竞选活动，再次引发鲁比奥可能准备在2028年竞选总统的揣测。特朗普尚未钦点属意的接班人选，但鲁比奥和副总统万斯被视为大热门。

鲁比奥和特朗普当天展示了一艘载有100万桶委内瑞拉原油的油轮。特朗普说，这批原油将运往得州的炼油厂加工，并指这些石油“对美国纳税人而言是零成本”。

民调显示，特朗普的激进外交政策，包括对伊朗的战争和关税措施已导致他的支持率降至新低，并冲击共和党的选情。但特朗普坚称，当前的高油价不过是短期阵痛，且将换来长期利益，一旦战争结束油价就会回落。

特朗普周二也在得州拉伯克市宣布，废除前总统拜登时期“成本高昂且不必要”的油气行业甲烷排放限制措施，进一步回应选民对能源价格高涨的担忧。他称，此举将释放得州庞大的天然气产能，为消费者和能源生产商省下450亿美元。