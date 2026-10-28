日本为吸引优秀外籍人才而设的“高端人才”签证惊传造假丑闻，且涉案者多为中国籍申请人。日本警方星期三（10月28日）以涉嫌违反《出入国管理法》为由，查处了一家专门为中国富裕阶层办理签证的中介机构，并查获大批伪造文件。

据日本警方国际犯罪对策课透露，被捕嫌犯为原籍中国的蓝泽鹏程（本名王鹏程）。他涉嫌通过伪造学历等手段，协助中国公民非法骗取“高端人才”在留资格。

案情显示，蓝泽鹏程与一名57岁的中国籍女性申请人，以及一名45岁的医疗咨询公司高管合谋，于2025年12月5日伪造了硕士学位证书。

同时，在申请人并无实际就职意向的情况下，蓝泽鹏程伪造了入职该医疗咨询公司的证明。嫌犯随后将这些假材料提交给东京出入国管理局，企图以此骗取签证。

据悉，蓝泽鹏程向每位客户收取高达60万美元（约77万新元）的总费用，扣除最终以“工资”形式返还给客户的15万美元，他实际向每人净收至少45万美元。

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涉案的57岁中国籍女嫌犯被捕后供称：“他声称能帮我合法取得永住权，我才付了60万美元。我其实没有大学毕业，也没打算去那家医疗公司工作。”

日本政府于2012年推出“高端人才”签证制度，旨在吸纳学术、技术、经营管理等领域的外籍精英。有关制度通过对申请人的学历、工作履历、年收入、年龄、专业资格证书及日语能力等进行综合评分，达标者即可获批。

2017年，政府进一步放宽政策，让积分达70分以上者，居留满三年即可申请永住权；若积分达80分以上，更可缩短至一年。因此，这个制度被视为获取日本“绿卡”的捷径。

《朝日新闻》报道，截至去年底，持有“高端人才”签证的外国人共有3万2953人，其中中国籍人士2万2169人，占67.3%。

一名业内中介透露，自2023年起，中国人咨询移居日本的数量激增。他们不少是富裕层，看中日本是因为中国房地产市场低迷和中国国内竞争激烈。他们大多数在日本置产，希望从旅游业和房地产业中发掘商机。此外，由于中日毗邻，也方便他们回国探亲。

有专家指出，日本的“高端人才”制度原则上仅进行书面审查，并未对毕业文凭等材料的真伪进行核实。这是出自于默认申请人诚实可信，结果才会遭到滥用。

今年6月，日本媒体还曝出，在柬埔寨等地运营着特殊诈骗窝点的“太子集团”（Prince Group）头目，也是以“高端人才”签证藏身日本。