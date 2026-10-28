也门战火自今年夏天重燃以来暴力冲突不断，胡塞武装指责沙特阿拉伯星期三（10月28日）对胡塞控制区发动空袭，造成14人死亡。胡塞武装同日向也门政府大本营亚丁的机场周边发射导弹作为反击。

法新社引述胡塞武装控制的马西拉电视台（Al-Masirah）报道，也门西北部焦夫省（Jawf）的一个市集和一家添油站星期三遭空袭。这起被归咎于沙特的袭击，初步统计造成14人死亡、10人受伤，死伤者包括妇女和儿童。

胡塞武装星期三发出撤离亚丁机场的警告，而当地一名匿名警方人员透露，警告发出前不久，一枚胡塞导弹就已落在机场周边范围内。

这名消息人士补充说，袭击发生时，一架沙特军机正停靠在亚丁机场，但这架飞机并未被击中，并在不久后起飞。

胡塞武装发言人叶海亚（Yahya Saree）随后在即时通讯软件Telegram上说，由于亚丁机场内有一架属于沙特的军用货机“正在运送用来残杀也门人民子弟的武器”，武装部队呼吁亚丁机场内的人员立即撤离。

同一名消息人士上星期六（24日）也曾向法新社透露，胡塞武装袭击了亚丁机场附近的沙特联军军事据点，这个据点在前一周也曾遇袭。本月初，在亚丁总统府遭致命导弹袭击的隔天，也有两枚导弹落在亚丁机场范围内。

近几周来，胡塞武装多次以亚丁为袭击目标。他们在与沙特支持的也门政府军交战的同时，也加大了对沙特的袭击，使今年2月因美国和以色列袭击伊朗而爆发的更广泛中东战争，出现了焦点转移。