美国一项大型新研究显示，女性在怀孕期间、尤其是妊娠中期和晚期接触到林火烟霾，会增加孩子日后确诊自闭症的风险。

路透社星期三（10月28日）报道，这项发表在《美国医学会小儿科期刊》（JAMA Pediatrics）的新研究，涵盖了89万3212对投保美国医疗补助计划的母子与母女，这些孩童于2007年至2014年间在全美各地出生。

研究人员根据每名母亲居住地的邮政编码，分析了每周的林火烟霾（wildfire smoke）浓度估算值，重点关注直径小于或等于2.5微米的可吸入颗粒物，即PM2.5。

研究发现，女性在怀孕期间接触的林火相关细颗粒物平均浓度，每立方米每增加0.75微克，孩子在八岁前确诊自闭症的风险就会上升30%。

研究人员也指出，与林火以外的其他来源所产生的细颗粒物污染相比，林火烟霾对自闭症确诊风险的推高幅度更大。

不过，这是一项观察性研究，无法直接证实林火烟霾是否或如何导致自闭症。此外，由于研究对象仅限于面向低收入群体的联邦与州政府联合医保计划的受保人，考虑到他们与广泛人口之间可能存在社会经济背景差异，研究结果的普适性或许有限。

尽管如此，研究人员仍建议孕妇留意林火动态，在烟霾来袭期间减少户外活动时间、查看当地的空气质量报告，并在污染水平升高时，遵循当局针对敏感群体发布的健康指南。

林火烟霾的有害程度高于一般的空气污染，这些颗粒能深入肺部，引发全身性的炎症反应，并且可以在空气中滞留数周，并飘散至数千英里之外。

研究项目负责人、新泽西州罗格斯大学公共卫生学院的帕帕西奥多罗（Stefania Papatheodorou）提醒：“即使肉眼看不见烟雾，仍可能已暴露于烟霾中。”

她指出，有时就连临床医生也未必意识到这些风险，并敦促医疗保健人员将环境危害的讨论纳入常规产前检查中。