由于中东液化天然气航运受阻导致入冬前供应持续紧张，欧洲基准天然气期货合约价格一度短暂触及每兆瓦时100欧元（约143新元），创下2022年12月以来最高值。

路透社引述洲际交易所（ICE）数据报道，格林尼治标准时间星期三（10月28日）下午1时35分左右（新加坡时间晚上9时35分），作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让设施（TTF）近月合约一度交易于每兆瓦时100欧元，较前一交易日上涨约4%。

由于美国主导的对伊朗战事推高了石油、运输燃料、天然气、电力和食品成本，欧洲家庭和工业界今年已深切感受到高能源价格带来的冲击。随着中东冲突不断升级，欧洲天然气价格持续攀升，目前的交易价格已达到伊朗战争爆发前水平的三倍左右。

分析师与行业预测机构认为，即使战事得以平息且今年迎来暖冬，高气价的局面至少还会持续一年，因为欧洲必须重新填补已消耗至历史低点的天然气库存。

尽管欧洲天然气价格仍远低于上一轮能源危机期间的峰值，但高昂的天然气批发价格正在传导至消费者的燃气和电力账单上，部分国家已因生活成本上升出现社会动荡。而在化肥、化工和钢铁制造等以天然气作为生产原料的工业领域，已有部分企业削减了产量。

彭博社引述Wood Mackenzie欧洲天然气和液化天然气研究主管马策克-曼瑟（Tom Marzec-Manser）分析：“100欧元无疑是一个重要的心理关口，可能会对价格进一步上涨形成一定阻力。不过，当前中东地缘政治局势变化很大，尤其考虑到美国中期选举即将举行，欧洲天然气价格并不需要太强的推动因素就可能进一步走高。”