西班牙两辆高速列车追尾相撞事故已造成68人死亡、上百人受伤，首相桑切斯宣布全国哀悼三天。

综合法新社和路透社报道，桑切斯在事故发生后取消了当天所有的原定行程，赶赴位于中部卡斯蒂利亚—拉曼恰（Castilla-La Mancha）大区的事故现场视察，并宣布全国哀悼三天。

桑切斯也强调，在同一年内遭遇两起这样的铁道灾难，“对西班牙这样的国家来说是不可接受的……全西班牙都沉浸在悲痛之中”。

在今年1月，同一条铁路线也曾发生高速列车相撞事故，共造成46人死亡。这起事故的具体原因目前仍在调查中，警方2月发布的初步调查报告指出，事故的主要推测原因是轨道、钢轨或两段轨道之间的焊接处存在缺陷，但调查人员也未排除其他七种可能性。

西班牙交通部长普恩特（Oscar Puente）星期三说，事发前由于出现技术故障，所有列车均已停驶，但其中一列火车却接获指示继续前行。他形容这一情况“令人费解”。

他说：“在系统尚未修复的情况下决定恢复通车，是控制中心作出的指示。控制中心……在那种情况下决定恢复交通，从我们的角度来看，是令人费解的。”

这起事故已成为自2013年西班牙圣地亚哥—德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）列车脱轨事故造成80人死亡以来，欧洲发生的最严重铁道惨剧。

当局尚未公布具体的受伤人数，但西班牙卫生部长加西亚（Mónica García）在社交媒体平台X上发文，呼吁民众踊跃捐血。

卡斯蒂利亚—拉曼恰大区发言人帕迪利亚（Esther Padilla）此前透露，事发时两辆列车上分别载有147人和397人。