美国中期选举进入最后冲刺。民调显示，民主党不仅有望夺回众议院，甚至可能拿下参议院，让共和党失去对国会两院的控制权。

美国总统特朗普虽然不在选票上，却坚持把这场选举变成对自己的信任公投。如果共和党最终失利，他会不会沦为政治影响力受限的“跛脚鸭”总统？

距离下周的美国中期选举仅剩数日，特朗普前往密歇根州，为当地共和党候选人站台拉票。（Getty Images via AFP）

美国斯坦福大学国际政策讲师丹尼尔·斯奈德（Daniel Sneider）和美国得州萨姆休斯顿州立大学政治系副教授翁履中接受《世界大解说》采访时，都认为事情恐怕没有这么简单。

为什么特朗普越卖力拉票，对共和党反而越不利？民主党究竟能否掀起“蓝色浪潮”？如果国会控制权易手，未来两年美国政局将如何变化，又会对世界产生什么影响？

点击本期《世界大解说》，了解这场选举背后的政治角力。

视频内容

00:00 美国中期选举：特朗普不参选 政治命运却受考验？

01:09 特朗普为何拖累共和党？

06:27 民主党能否翻盘？

10:11 共和党能靠资金逆转选情吗

12:06 特朗普会变成“跛脚鸭”？

13:44 特朗普之后 谁主宰美国？

斯奈德透露，他近期与美国外交政策专家讨论了特朗普在中期选举失利后的两种可能走向。

第一种情景相对温和。特朗普将重心转向塑造个人政治遗产，包括兴建纪念性建筑、推动个人项目，以及进一步扩大商业利益，为卸任后的生活铺路。

另一种情况则令人担忧。斯奈德认为，特朗普一旦不再需要顾及选举，可能采取更加激进的政策。

他尤其担忧美国与伊朗的战争进一步升级。在他看来，特朗普很难承认自己的政策失误，即使战争陷入僵局，也未必愿意改变路线。中期选举结束后，特朗普可能更倾向于通过军事行动展示强硬姿态。

与此同时，他也可能进一步调整对乌克兰战争的政策，或寻求与其他大国领导人举行高调会晤，以维持自己在国际舞台上的影响力。

10月21日，在美国北卡罗来纳州格林维尔一处投票站，选民进行提前投票。 美国中期选举将于11月3日举行，民主党和共和党将角逐国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的35个。（新华社）

翁履中也认为，即使民主党重新掌控国会，特朗普也不太可能轻易退出政治舞台。

他指出，特朗普在共和党内拥有一批高度忠诚的支持者。即使民主党对特朗普展开调查，甚至启动弹劾程序，也未必能够真正削弱他的政治影响力。相反，特朗普可能再次将这些行动描述为政治迫害，进一步凝聚自己的支持者。

更重要的是，特朗普的影响力未必会随着2028年卸任而消失。

翁履中告诉《世界大解说》，即使下一任总统仍是共和党人，也不代表共和党能够立即摆脱特朗普的影响。新总统必须真正掌握权力、建立自己的政治基础，才可能逐渐走出特朗普的阴影。他预测，共和党要形成新的政治路线，可能得等到2030年甚至2031年。

对美国以外的世界而言，更值得关注的是特朗普在国内政治受挫后，会如何运用外交与经济权力。

斯奈德表示，特朗普仍可通过关税、供应链政策和投资限制，对全球经济造成冲击。如果国际冲突持续、金融市场信心动摇，不排除出现严重经济危机甚至全球衰退的风险。

2026年10月21日，美国总统特朗普在南卡罗来纳州彭德尔顿的克莱姆森大学竞技场举行竞选集会，为共和党联邦参议员候选人站台拉票（路透社）

但斯奈德分析说，真正的问题或许不只在特朗普个人身上。特朗普两次赢得总统选举，反映出民族主义、孤立主义，以及美国减少承担全球领导责任的主张，在美国社会拥有广泛支持。这种要求美国将注意力转回国内的倾向，也不只存在于共和党。

他透露，近期一名美国亚洲盟友的高级官员曾问他：“两年之后，情况真的会有所不同吗？”这或许也是美国盟友共同面对的疑问。即使特朗普离开白宫，美国是否还会回到过去数十年积极主导国际秩序的外交路线？

11月3日的中期选举，将决定未来两年由谁控制美国国会。但无论结果如何，特朗普对美国政治乃至国际秩序的影响，恐怕都不会随这场选举而结束。