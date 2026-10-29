临近11月3日美国中期选举，美国联邦储备局星期三（10月28日）宣布，将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变。

尽管通胀水平依然高企，美联储主席沃什（Kevin Warsh）在会后记者会上坚决捍卫央行独立性，强调该决议完全基于经济数据，并未受到政治周期的干扰。“政治在这一决定中没有起到任何作用。在整个会议期间，我完全没有听到任何人提及政治、选举，或是未来一周左右即将发生的事情。”

在此次联邦公开市场委员会会议上，票委以10比2的表决结果通过了这项决议。美联储理事库克（Lisa Cook）与克利夫兰联储主席哈马克（Beth Hammack）投下反对票，主张将利率上调25个基点。

当前美国通胀已连续五年多超出2%的长期目标。今年2月爆发的对伊朗军事冲突推升了全球能源价格，加上广泛的关税政策，持续对国内物价构成上行压力。与此同时，人工智能（AI）领域的投资热潮及配套大型数据中心的加速兴建，也进一步推高了相关成本。最新数据显示，美国9月通胀率回升至3.7%，再度逼近阶段高点。

尽管美联储在政策声明中将整体经济增速评估上调为“强劲”，且失业率稳定在4.2%左右，但工薪阶层面临的生活成本压力仍成为两党选战攻防的核心焦点。面对外界对央行决策时机的审视，美国财长贝森特发声力挺，表达了对沃什把控增长与抗通胀平衡能力的充分信心。

值得注意的是，沃什还宣布了一项机制改革：美联储将在2027年和2028年缩减设定利率的会议频次，分别由常规的每年八次缩减至七次和六次，以便为更具前瞻性的长期战略研判预留充足空间。