苹果公司新任首席执行长特纳斯（John Ternus）星期三在洛杉矶正式发布了公司首款配备触控屏的MacBook Pro，打破了苹果多年来对笔记本搭载触控技术的抵触立场。

在Windows触控设备普及十余年、新生代用户早已习惯触控交互的背景下，业内分析师认为这一变革是顺应市场大势的必然举措。

硬件方面，新款MacBook Pro搭载OLED显示屏，标志性的背部发光Logo重磅回归。针对OLED屏幕易“烧屏”的痛点，苹果重构了机身散热架构，并依托全新M5晶片的算力进行动态防灼刷新。

价格方面，搭载M5 Pro的14英寸机型起售价为2899美元（约3714新元）；搭载M5 Max的16英寸顶配版本起售价达4799美元。新机即日起开启预购，11月6日正式发售。

业内普遍认为，该机型主要瞄准高预算的设计师与专业创作者。尽管其入门售价已超过入门级iPhone、MacBook、iPad及配件的总和，且在企业集采市场面临联想（Lenovo）、戴尔（Dell）等厂商的性价比竞争，但这清晰展现了特纳斯在稳固高端基本盘的同时，加速拓宽产品维度的战略意图。