知情人士透露，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试图重启美伊谈判。

《华尔街日报》星期三（10月28日）引述知情人士报道，这封信是在美国总统特朗普授意下发出的。信件内容及随后美伊官员的沟通并未涉及和平方案的具体细节，而是侧重于探讨可能的谈判框架。

报道称，万斯此举旨在探寻双方能否达成足够共识，从而说服特朗普在未来数周内暂不下达对伊打击命令。

雷扎伊（Mohsen Rezaei）曾长期担任伊朗革命卫队指挥官，被视为伊朗强硬派代表。部分美国官员认为，直接与强硬派接触或能取得更实质的外交成果。

报道同时披露，美方已通报数个波斯湾阿拉伯国家，要求其为11月3日美国中期选举后可能针对伊朗展开的“短暂而激烈军事行动”作准备。不过知情人士指出，特朗普尚未做出最终定夺。

伊朗拟“七日方案” 寻求停火并重开海峡

在美方探路的同时，伊朗外长阿拉格齐周三说，德黑兰正与斡旋方紧密磋商，推进一项“七日方案”，旨在平息中东战火并重新开放霍尔木兹海峡。

阿拉格齐在社交平台X上发文指出：“尽管我英勇的武装部队已严阵以待保卫国家，但伊朗仍愿为外交斡旋保留空间。”他补充说，伊方正与调解人保持常态化沟通，共同评估相关设想，“确保七日方案能在不到一周的时间内落地执行”。

另据美国新闻网站Axios周三报道，以卡塔尔为首的地区斡旋方正积极推动一项外交协议，争取在美国中期选举后重启美伊接触，避免战端重启。

报道引述美以等多方消息称，卡塔尔正全力斡旋，力劝伊朗准许联合国核查人员进入其受损核设施开展视察，以换取美方部分松绑制裁。