一项发表于国际权威期刊《科学报告》（Scientific Reports）的最新研究指出，喜马拉雅部分地区近年来的建设热潮，已将至少30万人置于冰川湖溃决洪水、滑坡等自然灾害的高危地带。高山河谷区域粗放的城镇化与基建扩张，正令当地脆弱的生态与人居安全承受巨大风险。

这项由英国、尼泊尔与印度三国学者联合开展的研究显示，2016至2023年间，尼泊尔北部、西藏东南部及印度北阿坎德邦（Uttarakhand）等高风险区域的建设用地激增约45%；而在面临冰川湖溃决威胁的极危地带，建筑物面积增幅更高达近78%。

研究团队系统测算了河流下游50公里及约1360个冰川湖周边区域，将水面垂直高度50米以内的建筑划定为受威胁对象。科研人员强调，由于周边同样处于高危状态的区域尚未全部纳入模型，实际暴露于灾害风险中的人口恐远超30万。

英国广播公司（BBC）报道指出，旅游业的井喷式发展是推高风险的主因之一。以尼泊尔旅游重镇博克拉（Pokhara）为例，沿河建筑密集排布，部分老旧房屋距河岸仅五米，搬迁规划面临极高现实阻力。

在安纳普尔纳（Annapurna）徒步热线及印度北部高山朝圣走廊，大量资本涌入无序修建沿河客栈，严重缺乏水文地质灾害评估。此外，波特科西河（Bhotekoshi）等流域水电站及关联基础设施的大规模兴建，也进一步加速了人口与资产向狭窄河谷聚集。

在气候变暖背景下，极端降雨频发加速了冰川消融与地质松动。尼泊尔与中国西藏交界地区今年8月26日发生的严重泥石流灾害，就造成超过1400人死亡，5000多人失踪。

研究负责人、英国利兹大学冰川学家沃森（Scott Watson）警告，喜马拉雅河谷的人口密度正迅速上升，当下所做的每一项开发规划，都将深远决定该地区未来数十年的灾难风险格局。