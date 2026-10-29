知情人士透露，美国总统特朗普创立的社交媒体平台“真实社交”（Truth Social），已与彭博社及两家华尔街交易机构签约，出售极速获取总统帖文的专属接口服务，每月费用最高达10万美元（约13万2000新元）。

路透社报道指，这两家交易机构分别为海纳国际集团（Susquehanna International Group）和Jump Trading，两者均专注于算法与自动化交易策略。

这项服务使订阅机构享有时间优势，能领先市场一步截获特朗普的最新发言。鉴于其言论极易引发金融市场剧烈波动，这种微秒级的时间差足以让华尔街量化交易员抢占先机，而普通散户则难以匹敌。此前，相关机构购买该应用程序编程接口（API）服务的消息未曾公开。

特朗普媒体科技集团于7月推出这项极速访问服务，并向金融机构推介。此举迅速引发伦理与商业道德争议，被外界视作在任总统关联企业首次“明码标价”出售总统言论的访问特权。

彭博社与两家交易机构均拒绝置评。

公开资料显示，特朗普家族信托持有特朗普媒体41%的股份，特朗普本人为该信托的唯一受益人。