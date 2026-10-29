在美国中期选举进入白热化冲刺之际，负责监管政治资金的美国联邦选举委员会（FEC）电子申报系统突遭网络攻击，被迫紧急下线近41小时。

路透社报道指，这起事故导致选前巨额政治献金在长达近三天的时间里对公众完全“隐形”，引发竞选监督机构的高度警觉与舆论强烈质疑。目前，该系统已于星期三（10月28日）晚间恢复运行。

按照美国现行法规，在临近选举的冲刺阶段，超级政治行动委员会（Super PAC）等团体必须按期提交强制性的24小时与48小时申报，动态公开资金去向。然而，由于申报系统持续瘫痪三个夜晚，公众与监督团体完全无法追踪这批密集的最后支出。

竞选资金流向追踪机构OpenSecrets的数据显示，在系统瘫痪前的一周内，超级政治行动委员会及“暗钱”（Dark Money）组织平均每日支出超过5000万美元（约6400万新元）；仅10月20日单日申报的开支就突破2.5亿美元。

针对申报中断，OpenSecrets执行董事布拉塞斯（Hilary Braseth）批评称：“迟到的公开等同于拒绝公开。当海量外部资金在选前最后关头涌入时，财务透明绝非奢侈品，而是公众最根本的安全底线。”

FEC的一份内部通报显示，系统系因有不明人士试图入侵系统而暂时关闭，以控制网络安全风险。恢复后已要求所有用户重置密码。

网络安全专家对此指出，在威胁波及范围未明之前，主动断网属于标准的避险策略，旨在确保申报数据不被篡改。

尽管FEC并不承担选务与计票工作，此次事故未直接妨碍选民投票，但在中期选举前夕的极度敏感节点遭遇严重瘫痪，加上官方披露细节有限，仍在华盛顿政治圈引发了是否有人蓄意掩盖敏感政治开支的广泛揣测。