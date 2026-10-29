随着美国中期选举临近，联邦执法力量介入投票站的争议持续发酵。美国司法部周三晚向联邦法院递交文件，明确承诺联邦调查局（FBI）以及移民与海关执法局（ICE）的特工与雇员将不会在本次选举中担任投票站监督员。

据路透社，美国司法部星期三（10月28日）在文件中详细界定了监督员的权责：获派人员在履职期间不得行使任何执法权，严禁携带枪支进入投票站，主要职责是观察投票情况并记录所见。

美国司法部强调，所有监督人员均已完成合规培训，将严格依循既往惯例，恪守各州及地方选举法规，确保不干扰选民正常行使投票权。

不过，联邦政府仍将派出其他部门的工作人员担任监督员。美国司法部透露，仍将从联邦监狱管理局、烟酒枪炮及爆炸物管理局（ATF）以及美国缉毒局（DEA）抽调工作人员参与监票。

美国司法部作出上述承诺，是在回应民权团体“全国有色人种协进会”（NAACP）提起的诉讼。此组织指控美国联邦政府计划派遣执法人员担任选举监察员，可能构成对选民的恐吓，并要求法院禁止检察官及其他执法人员担任监察员。

近期，特朗普政府持续收紧对选举流程的干预尺度，不仅向各州索取选民登记档案，更主张以强硬手段维护选举公信力。这一举动引发地方选举官员的强烈警惕。多名官员透露，正加紧制定应对方案，严防来自联邦层面的行政干预。