韩国军方通报，朝鲜当天中午向其东部海域方向密集试射了约10枚短程弹道导弹。这是朝方近期规模罕见的一次集中发射，令本已脆弱的朝鲜半岛局势再度骤紧。

韩国联合参谋本部星期四（10月29日）在声明中指出，军方于当地时间中午12时30分左右监测到发射动向，导弹均升空自朝鲜东部海岸的江原道元山一带。军方已全面提升前沿监视与防空戒备等级，并正与美日两国保持全天候情报协同，密切防范朝方的后续军事异动。

日本防卫省与海上保安厅随后也通报了相关动态。日方证实探测到疑似弹道导弹的飞行物，初步研判弹体均已坠入日本专属经济区（EEZ）外的公海水域，目前暂未接获周边航行船舶受损的通报。

观察人士指出，这是平壤继10月12日之后的最新一次动作，也是今年开展的第十余次导弹试射。近期，朝韩边境非军事区曾因地雷爆炸造成韩国士兵负伤，导致双方对立与前线军事摩擦风险陡增。

外界普遍分析认为，平壤选在局势紧绷之际展开多弹连发，一方面是对美日韩三国军事施压与深度情报合作的强硬反制，另一方面也意在实战化展示其饱和打击与突防能力，半岛安全态势恐将滑向新一轮剧烈震荡。