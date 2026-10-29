据美国有线电视新闻网（CNN）披露，随着美国总统特朗普权衡对伊朗实施新一轮军事打击，美国战争部长赫格塞斯近日突然解除了五角大楼核心战略规划官的职务。

美军参谋长联席会议主席发言人证实，主管战略、计划与政策部（J5）的西尔维亚（Brett Sylvia）中将已离职。军方声明对这32年的军旅贡献致谢，但未公开撤职原因及继任人选。西尔维亚的个人履历已迅速从五角大楼官网撤下。

作为J5主管，该职位是美军统筹全球战略、评估作战风险并向总统提供最高军事决策建议的枢纽。

此前，西尔维亚的前任麦基（Joe McGee）中将也因在乌克兰及加勒比海事务上与赫格塞斯意见相左而被迫离任。

此次换将恰逢中东战云密布的敏感关头。美方官员透露，驻中东美军已进入临战状态，一旦接到白宫命令，即可在96小时内启动对伊朗的重大军事行动。

据披露，自赫格塞斯执掌五角大楼以来，已先后清洗了包括前陆军参谋长乔治（Randy George）在内的20余名高级将领，并撤换前海军部长。分析普遍认为，美军在重大战事临近前夕频繁阵前整肃，意在全面扫除战略异见，确保五角大楼对白宫对伊军事意图的绝对执行。