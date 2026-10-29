联合国最新报告显示，全球已有约2亿5200万公顷自然生态系统正在进行修复，规模创下历史纪录，但仍远远落后于2030年全球目标。

法新社报道，联合国环境规划署星期四（10月29日）发布报告指出，全球149个国家正开展生态修复工作，涵盖森林、草原、内陆水域及海洋等生态系统。

联合国环境规划署官员罗宾逊（Doreen Robinson）在肯尼亚首都内罗毕举行的记者会上说：“这份报告记录了有史以来规模最大的生态修复行动。”

不过，报告指出，要在2030年前实现修复10亿公顷生态系统的目标，各国不仅须大幅加快行动，也必须显著增加资金投入，尤其需要吸引更多私人领域资金。

目前的修复工作主要集中在陆地生态系统，涉及约2亿3200万公顷。相比之下，内陆水域修复面积仅约1100万公顷，海洋及沿海水域则约570万公顷。

报告警告，淡水、海洋及沿海生态系统的退化速度最快，但相关修复工作却远远落后于既定目标。

联合国于2021年启动为期10年的“生态系统恢复十年”行动，各国随后在2022年通过《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》，承诺遏止生物多样性流失，并争取在2030年前保护全球至少30%的陆地、海洋和内陆水域。

生态修复措施包括重新植树造林等，不仅有助于恢复自然环境，也创造就业机会。报告指出，相关行动至今已创造约100万个就业岗位，目标是在2030年前增至3200万个。

在陆地生态修复方面，中国以约1亿3700万公顷的修复面积遥遥领先，蒙古、哈萨克斯坦和埃塞俄比亚紧随其后。

这份报告在亚美尼亚举行的联合国《生物多样性公约》第17届缔约方大会（COP17）期间发布。大会预计本周末结束。