（华盛顿综合电）世界银行警告，到今年底，全球大宗商品价格预计将上涨23％，其中能源价格因为美伊战争而升至四年高点，食品价格则受全球冲突和厄尔尼诺现象影响而大涨。

世行副首席经济师高斯（Ayhan Kose）星期三（10月28日）发布《大宗商品市场展望》报告时指出，大宗商品市场正同时遭受多重重大冲击，“能源成本上涨和贸易中断，正推高多类大宗商品价格，可能加剧通货膨胀和粮食不安全，并拖累经济增长”。

报告指出，随着全球冲击不断加剧，今年石油、天然气、食品和金属的价格都大幅上涨。若中东冲突进一步升级，而且俄罗斯的石油基础设施持续受损，局势可能会进一步恶化。

对于深受关切的食品价格趋势。报告说，由于冲突干扰到粮食供应线，加上极端厄尔尼诺现象的影响，以及燃料与化肥的价格高企，预计2026年食品价格将上涨10％，明年还将再上涨7％。

即使战争不升级 能源价格今年也会涨32%

报告也说，在美伊战争和俄乌战争不加剧的前提下，能源价格预计今年将上涨32％，到了2027年涨势才会趋缓。

世行警告，异常强烈的厄尔尼诺现象、俄乌战争期间针对黑海粮食运输的袭击加剧，或美伊战争导致的能源价格进一步飙升，都可能引发一场粮食危机。

报告说，当这些风险同时发生，2027年布伦特原油平均价格可能达到每桶105美元，而食品价格可能比基准预测高出12％，甚至超过2022年的水平。

上次发生在2010年的粮食危机，有4000多万人陷入极端贫困。

世行说，因为中东地区冲突及俄乌战争的影响，预计2026年全球石油供应量将下降5.2％。这是40多年来，除了冠病疫情期间，降幅最大的一次。

自美伊战争爆发以来，世界银行已向25个国家提供总额达87亿美元（约111亿新元）的紧急援助。

高斯说：“当务之急必须是保护最贫困的群体，支援那些本已深陷沉重债务负担的低收入国家。”

除了油价和食品价格，报告预计2026年化肥价格将上涨14%，并在2027年回落至2025年的水平。

世行说，2026年金属价格将上涨25％并创下新高。因为供应中断，加上可再生能源、电动汽车和数据中心投资带来的强劲需求，铝、铜和锡的价格都创下历来新高。

由于地缘政治和政策不确定性，引发对避险资产的需求激增，在此情况下，世行预计2026年贵金属价格将飙升40％，随后在2027年出现一定程度的回落。