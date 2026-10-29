（华盛顿综合电）距美国中期选举不到一周，联邦储备局主席沃什星期三宣布维持政策利率不变。他强调，不加息的决策与政治因素无关；间接驳斥了总统特朗普称美联储理事处处与自己作对的指责。

美联储理事在星期三（10月28日）以10票对2票决定维持联邦基金利率于3.75%至4%的目标区间，持反对意见的副主席库克与克利夫兰联储银行行长哈马克则都主张升息0.25个百分点。

沃什随后在记者会上透露，联储理事经历了一场激烈的内部争论后，最终决定维持利率不变。他说：“我相信我们做出了契合当前时局的正确决策，能以这个群体主席的身份站在这里，我深感荣幸。”

沃什强调：“作出这个决策不涉及任何政治考量。我和同事们在楼上（激烈讨论）了两天，没听到任何一句关于政治的评论，完全没人提起政治、选举，或下周要发生的事。”

他也说，美联储在未来几周将获得更多数据，可在12月份的会议掌握更好的条件决定是否升息。

中期选举下星期二（11月3日）举行，寻求保住参众两院控制权的共和党面对民主党的强力挑战。民调显示，选民最为关注通货膨胀和贷款成本持续居高造成的生活负担问题。

特朗普此前不断施压要美联储降息，但包括沃什在内的所有理事在9月份一致支持调高利率0.25个百分点，是当局三年来首次升息。特朗普当时虽未责怪沃什，却将矛头指向其他理事，称众理事心怀恶意，存在党派偏见。

美联储星期三发布最新利率决策后，特朗普向记者表示尚未与沃什通话。财长贝森特接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时则说，他和特朗普都“很有信心沃什将率领美联储在增长与通胀之间取得适当的平衡”。

不过，他继续表达特朗普政府反对升息的立场，称一些美联储理事认为允许通胀长期居高，会显得当局“缺乏意愿”抑制通胀，但他并不这么认为。

CNN：美联储按兵不动或重蹈误判通胀覆辙

美国有线电视新闻网（CNN）星期三发表分析文章指，美联储在通胀持续居高的当下未决定再度升息，可能重犯在2021年冠病疫情刚平息时，误判通胀只是暂时现象的错误。

文章点出，9月份的通胀数据已显示房屋和租金成本意外回弹，一些服务价格的涨幅也高于预期，人工智能（AI）数据中心的庞大投资已导致经济过热，推高电费、建材甚至智能手机和个人电脑等物品价格。美伊冲突若再度升级，也可能导致能源价价格进一步冲高。到了12月份的会议，美联储可能面对更艰难局面，须追加更大幅度升息。

美联储当年误判通胀形势，到了2022年才快速大幅加息，严重打击金融和房屋市场，所幸未导致经济陷入衰退。如今，“多数经济师恐怕都不想再下这样的赌注”。