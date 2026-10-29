（华盛顿综合电）美国中期选举进入最后冲刺阶段，阿拉斯加州与得克萨斯州参议院选战接连爆出争议。

在阿拉斯加州，总统特朗普指责民主党企图混淆选民视听，要求把民主党候选人佩尔托拉及一名与现任共和党参议员同名的候选人从选票上除名。得州共和党参议员候选人帕克斯顿则陷入滥用公款与接受富豪资助的丑闻。

特朗普星期三（10月28日）在社交媒体上引述《纽约时报》当天的报道说，阿拉斯加州民主党人非法招募了与该州现任参议员丹·S·沙利文（Dan S. Sullivan）同名的候选人小丹·J·沙利文（Dan J. Sullivan Jr.），以瓜分前者的选票。

特朗普形容这是最高层级的选举舞弊，称“冒牌沙利文”和民主党候选人佩尔托拉（Mary Peltola）都应从选票上除名并受到起诉。

据《纽时》报道，佩尔托拉的竞选团队为这场选战招募两名搅局者，以分薄沙利文的选票。除了两名沙利文和佩尔托拉，选票上还有一名胜算渺茫的候选人海克斯（Gerald Heikes）。海克斯以共和党候选人身份参选，小沙利文则是独立候选人。

报道引述佩尔托拉的前竞选经理说，佩尔托拉对招募搅局者一事知情，但未直接参与。

《纽时》指出，这种选票堆叠（ballot stacking）的做法通常是合法的，且两党都在阿拉斯加州用过这种手段。

阿拉斯加是决定参议院控制权的关键州之一。共和党此前试图取消小沙利文的参选资格，但遭法院驳回。

上周，美国司法部已预先向联邦法院提起诉讼，以便在沙利文万一以微弱差距连任失败时，阻止当局认证阿拉斯加州选举结果。

寻求连任的得州共和党参议员丑闻缠身

在得州，共和党参议员候选人帕克斯顿（Ken Paxton）则因频繁利用公款出行而引发争议。

据《纽时》报道，帕克斯顿自2015年宣誓就任州总检察长以来，已在由纳税人买单的安保团队随行下离开得州出行约350次，包括25次前往南非、印度等地的海外行程。不过，得州法律并未规定，他只能在执行公务时使用州政府资助的安保服务。

记录显示，帕克斯顿还获得富豪朋友的慷慨资助，他们出资73万美元（约93万新元）助他应付证券欺诈案的诉讼费，还为他的狩猎和钓鱼行程、格莱美颁奖典礼门票等买单。

帕克斯顿一直丑闻缠身，2015年就任州总检察长后不久就因涉嫌证券欺诈而遭到起诉，但有关指控已被撤销。他也曾因被指滥用职权而遭到弹劾，并爆出婚外情、与逃犯聚会等丑闻。不过，他否认有不当行为。

帕克斯顿的民主党对手塔拉里科（James Talarico）称，帕克斯顿“领着政府薪水却成了千万富翁”，并质疑他只为自己而非选民服务。

帕克斯顿则试图突出自己作为空军飞行员之子的微寒出身，以拉近和选民的距离。

得州已有超过30年未选出民主党人，但今年得州选情异常激烈，这显示塔拉里科对帕克斯顿的抨击或许引起了部分选民的共鸣。