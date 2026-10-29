俄罗斯与乌克兰在前线城镇奥列什基实施的六天人道主义停火暂获遵守，俄方希望尽快展开人道援助和居民疏散行动。

俄罗斯国际文传电讯社星期四（10月29日）引述克里姆林宫消息报道，俄方希望救援物资能在星期四或星期五送抵奥列什基（Oleshky），并让有意撤离的居民安全离开。

在美国斡旋下，俄乌双方星期二（27日）凌晨开始实施为期六天的局部停火，以便向俄军控制的乌克兰南部城镇奥列什基运送粮食和药物，并协助受困居民撤离。

当地居民长期面对炮击威胁，粮食和药品严重短缺。不过，俄乌双方迄今均未报告违反停火的情况。

与此同时，俄罗斯星期四谴责乌克兰在莫斯科举办俄罗斯—非洲峰会期间，向首都发动大规模无人机袭击。

俄罗斯塔斯社引述克里姆林宫发言人佩斯科夫说，乌克兰选择在莫斯科接待多名非洲国家领导人之际发动袭击，令人“非常费解”。

莫斯科市长索比亚宁说，星期三深夜至星期四凌晨，共有613架乌克兰无人机飞向莫斯科地区，其中大部分在较远距离遭防空系统拦截，另有231架在接近莫斯科时被击落。

莫斯科目前正举办为期两天的第三届俄罗斯—非洲峰会，超过22名非洲国家领导人出席，另有来自48个国家的政府代表团参与。

此外，乌克兰官员说，俄罗斯星期四对乌克兰中部城市第聂伯罗发动无人机袭击，造成至少13人死亡、五人受伤，当地一座火车站及客运列车遭到袭击。