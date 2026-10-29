印度与美国即将敲定首阶段贸易协议，印度商业与工业部长戈雅强调，政府绝不会为了达成协议而牺牲农民利益，并相信印度将从中获得重大好处。

路透社报道，戈雅星期四（10月29日）在新德里出席活动时说，印美贸易协议一旦公布细节，印度人民将会为协议内容感到高兴。

他说：“我有充分信心大胆宣布，等到美印贸易协议的细节公布，印度人民将会庆祝，因为我们没有牺牲农民或任何利益相关方的敏感利益。”

印度与美国目前正就贸易协议首阶段内容进行最后磋商，试图解决剩余分歧。不过，部分印度农民批评政府仓促推进协议，担心印度将向更多美国农产品开放市场。

本月早些时候，由超过100个农民组织组成的联合农民阵线（Samyukt Kisan Morcha，简称SKM）批评，印美贸易协议形同“出卖农民”，声称协议将取消印度对玉米、杏仁、核桃、苹果及大豆油等农产品征收的高额关税。

印美两国今年2月公布贸易协议框架，促使美国总统特朗普降低对大部分印度商品征收的惩罚性关税，但双方至今尚未正式签署协议。

印度农民团体多次要求政府公开更多协议细节，担心获得政府补贴的美国农产品进入印度市场后，将压低本地农产品价格，冲击农民收入。

联合农民阵线已宣布，将于11月举行新一轮示威，要求政府撤回有关贸易协议。