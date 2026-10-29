（堪培拉彭博电）澳大利亚国防工业兼太平洋岛国事务部长康罗伊说，澳洲和中国在太平洋地区的影响力之争是一场持久竞赛，而过去几年澳洲已取得不错的进展。

康罗伊接受彭博社访问时说：“我认为我们做得相当好。”但他也指出，堪培拉如今必须兑现在太平洋地区作出的承诺，才能继续成为区域国家的首选合作伙伴。

他补充说，自己的工作就是确保所有与澳洲提升关系的太平洋国家，都能从中看到切实的利益。

澳洲中左翼政府把外交和国防政策重点放在中国身上，在重启与北京关系的同时，也试图抗衡中国日益增长的地区影响力。

康罗伊指出，自2022年执政以来，澳洲总理阿尔巴尼斯领导的政府已同图瓦卢、瑙鲁、斐济、巴布亚新几内亚和瓦努阿图签署条约，并正同所罗门群岛和汤加谈判新条约。

除了说服太平洋岛国与澳洲、美国和新西兰建立更牢固的关系，澳洲政府也试图通过减少中国承包商参与太平洋地区建设工程，来削弱北京的影响力。

但康罗伊坦言，澳洲虽是太平洋岛国最大发展伙伴，却未能充分宣传这些努力，也未能凸显同堪培拉而非北京建立关系的经济优势。

他说，由于招标程序偏重低价，太平洋地区许多由澳洲和日本等国出资的工程项目，最终落入中国国有企业手中。“随后，中国国企在项目上打上自己的品牌标志，导致当地民众误以为项目是中国出资建设的，实际上买单的却是日本或澳洲的纳税人。”

康罗伊还说，澳洲在太平洋地区的推进已引发中国的反制。他拒绝透露北京采取的具体措施，仅强调两国处于持续竞争中。

他说：“我们不能满足于现状。这是一场持久的较量。”