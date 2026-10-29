伊朗伊斯兰革命卫队称，三艘油轮过去24小时内试图通过霍尔木兹海峡时触雷爆炸起火，并警告海峡南部未经授权的航道仍布有水雷。

法新社报道，伊朗革命卫队星期四（10月29日）发表声明说：“过去24小时内，三艘违规油轮试图通过霍尔木兹海峡南部未经授权的航道时触雷，随后发生爆炸并起火。”

声明指这些油轮关闭所有雷达及导航系统，也无视革命卫队海军发出的警告。

目前尚不清楚事故发生的确切时间，以及涉事油轮的船籍国，也没有独立消息证实三艘油轮均触雷。

伊朗近几周多次通报船只在霍尔木兹海峡触雷。负责中东军事行动的美国中央司令部（CENTCOM）则重申，美军已清除海峡“主要通行航道”的所有水雷。

伊朗革命卫队发言人莫赫比星期四在社媒发文质疑美军说法，“用独立证据而非声明来证明你们在霍尔木兹海峡清除水雷的说法！”

革命卫队也警告，霍尔木兹海峡南部未经授权的航道仍布有水雷，船东和船员若选择使用这些航道，必须自行承担风险，不应轻信美军在社交媒体上的说法。

伊朗将靠近阿曼海岸的南部航道列为未经授权的通行路线。自美伊战争爆发以来，伊朗大幅限制船只通过霍尔木兹海峡。