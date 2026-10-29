西班牙两列高速列车相撞事故的死亡人数增至69人，西班牙火车司机星期四按原定计划举行罢工，要求政府加强铁路安全投资。

西班牙国民警卫队公布照片摄于10月28日的照片，图片显示火车相撞事故后严重变形的车厢。（法新社）

路透社报道，事故发生在星期三（10月28日），西班牙中部托莱多省。救援人员彻夜利用起重机移开列车残骸，星期四（29日）继续在严重变形的车厢内搜寻遇难者，找到更多生还者的希望逐渐渺茫。在受伤人员中，仍有57人住院治疗。

卡斯蒂利亚－拉曼恰自治区主席加西亚—帕赫说，救援人员夜间在残骸中发现了遗体，使死亡人数上升至69人。目前救援工作集中在一节仍然翻覆的车厢。

他说：“我们认为车厢下方应该不会再有遇难者，但我对此还是持谨慎态度。”

西班牙政府已宣布全国哀悼三天。教宗良十四世也向遇难者家属致哀，并慰问伤者及受事故影响的人。

西班牙内政部说，当局出动超过800名军警人员、200多辆车辆、三架直升机，以及无人机、搜救犬等参与救援。

托莱多一名法官下令，在马德里至塞维利亚高铁线路事故现场前后各两公里范围设立禁区，禁止非救援、医疗、安全及司法人员进入。

西班牙外交部指出，根据目前掌握的资料，事故涉及来自七个国家的42名外国公民，其中一人死亡，至少七人受伤。

法国外交部星期四说，法国官员在事故后仍在试图寻找“数名”法国公民的下落。“目前，我们仍在试图与数名本国公民取得联系，并已与他们的家属保持联系。”

初步调查显示，事故发生前，多列火车因信号故障自动停驶。西班牙交通部长普恩特（Oscar Puente）说，随后一列由西班牙国家铁路公司（Renfe）运营的列车获准以正常速度继续行驶，但前方仍停着一列由Iryo公司运营的列车。

事故原因仍有待调查。西班牙火车司机工会SEMAF呼吁外界避免在调查结果出炉前揣测事故原因。

工会星期四继续举行早已安排的罢工，要求铁路系统进行结构性改革，并增加安全投资。