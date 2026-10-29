（华盛顿／德黑兰综合电）美国媒体《大西洋月刊》周三（10月28日）引述五角大楼官员说，美国将最高军事规划官员革职。在美国总统特朗普可能再次对伊朗发动大规模军事打击的时刻，此次人事变动令人感到意外。

官员透露，参谋长联席会议的战略、计划与政策主管陆军中将西尔维亚本周被革职。报道说，西尔维亚离职的原因不明，军方也没有公布接替人选。

自美国总统特朗普去年上任以来，军方高层出现频繁的人事变动，西尔维亚是最新被革职的军事将领。战争部长赫格塞斯上月说，美国已把将军的人数削减了两成，并指此举是要落实问责制。他暗示，被革职的是那些不支持他的政策目标的将领。

外界普遍认为，特朗普正在考虑在11月3日美国中期选举后，对伊朗发动新一轮打击。

伊朗外长阿拉格齐星期三在社媒平台X警告，任何由以色列挑起、在波斯湾地区展开的新一轮袭击，都可能对国际市场造成毁灭性冲击。

阿拉格齐透露，伊朗正与调解方讨论如何落实一项七天计划，以结束战争并重新开放霍尔木兹海峡。

美国新闻网站Axios周三报道，以卡塔尔为首的区域调解方正在推动达成外交协议，以重启美伊谈判，避免在美国中期选举后重燃战火。美国、以色列和其他中东消息来源指出，卡塔尔正试图说服伊朗让联合国核查人员前往遭轰炸的核设施进行检查，换取美国放宽部分制裁。

知情官员说，卡塔尔上星期天向伊朗提交的方案设定一个七天时间表，兼顾德黑兰和华盛顿的关切，列明双方必须采取的建立互信措施。

然而，参与谈判的一名伊朗高官批评卡塔尔提出的构想，是伊朗无法接受的，并指这不是正式的提案。官员强调，德黑兰的核政策没有改变，不会做出任何让步。

据《华尔街日报》周三报道，美国副总统万斯正同伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊接触，以重启和平谈判。

消息人士说，在特朗普的指示下，万斯致函雷扎伊。这封信函以及美伊官员随后的讨论，聚焦于可能的谈判框架，没有涉及和平方案的具体内容。

雷扎伊上周说，在核心诉求得到满足之前，伊朗不会与华盛顿进行谈判。

另外，伊朗东南部的逊尼派武装分子正趁伊朗与美以开战之际加强袭击，试图削弱伊朗政府对东南部偏远省份的控制，他们在靠近巴基斯坦边境的地区夺取地盘。

冲突监测机构武装冲突地点与事件资料专案（ACLED）的纪录显示，今年1月至10月第一周，逊尼派武装分子在锡斯坦－俾路支斯坦省共发动70起袭击，是10年来次数最多的一年。分析员认为，如果美国在中期选举后对伊朗发动全面攻击，武装组织会趁机在这个省份占领领土。