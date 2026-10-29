伊拉克法院裁定三名法国公民加入极端组织伊斯兰国罪名成立，判处他们终身监禁。

位于首都巴格达的卡尔赫区刑事法院星期四（10月29日）判处三名法国男子查礼·孙（Charly Sun）、姆巴雷克（Kamal Ben Mbarek）及阿马尔（Amir Amine Dali Amar）终身监禁。根据伊拉克法律，这相当于20年监禁。

法新社报道，三人被裁定加入恐怖组织伊斯兰国，并与组织其他成员共同参与散播恐怖活动的罪名成立。

其中，查礼·孙的手足卡罗尔·孙（Carole Sun）此前已从叙利亚东北部遣返回法国，并于去年12月被法国法院判处10年监禁。两人2014年仍是青少年时，一同加入伊斯兰国。

伊拉克法院星期二（27日）也因类似罪名，判处另外六名法国人终身监禁，另一人则获判15年监禁。

上述10人均属于去年从叙利亚移交至伊拉克的47名法国公民。这批人还包括曾代表伊斯兰国宣称对2016年法国尼斯恐怖袭击负责的吉哈尔（Adrien Guihal）。

伊拉克监狱目前关押大量涉嫌参与圣战组织的囚犯，包括伊斯兰国成员。近期，当局又从邻国叙利亚接收数千名被拘留者。

部分被告的法国律师批评，委托人未获得应有的司法程序保障，审判也有失公正。

伊斯兰国2014年迅速占领伊拉克及叙利亚大片地区，期间犯下大规模屠杀、强迫妇女和女童沦为性奴等暴行。

伊拉克在美国领导的联军支持下，于2017年宣布击败伊斯兰国。由库尔德人主导的叙利亚民主力量则于2019年消灭该组织在叙利亚最后的领土据点。