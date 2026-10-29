卡塔尔星期四否认干预以色列国会选举，驳斥以色列总理内坦亚胡阵营有关卡塔尔资助阿拉伯政党的指控。

法新社报道，卡塔尔外交部发言人安萨里星期四（10月29日）在社媒发文说，卡塔尔坚决否认部分以色列政治人物及其媒体联系人提出的干预选举指控。

他说：“我们断然否认卡塔尔干预以色列选举，或资助任何旨在影响选举结果的活动等指控。”

以色列国会选举星期四已完成约97%选票计票，内坦亚胡领导的阵营获得53个国会议席，由艾森科特领导的反对派阵营则获得48席，阿拉伯裔政党则获得19席。

两大阵营均未达到组建政府所需的61席过半门槛，而两个阿拉伯裔政党则取得显著进展，有望成为左右组阁的关键力量。

据报道，内坦亚胡阵营在未提出证据的情况下，指控阿拉伯裔政党接受卡塔尔资金。

安萨里批评：“他们先指控卡塔尔收买内坦亚胡，接着是以色列政治左派，现在又指控我们收买阿拉伯裔选民。这些指控既荒谬又危险。”

阿拉伯裔政党拉姆党（Ra’am）领导人阿巴斯（Mansour Abbas）也否认有关指控。

以色列总统赫尔佐格呼吁调查有关指控，但同时警告，不应因此污名化整个阿拉伯裔以色列人社群。这次选举中，阿拉伯裔选民的投票率创下新高。

内坦亚胡本人此前也卷入与卡塔尔有关的争议。他的两名助手去年因涉嫌收受卡塔尔款项而被捕。

内坦亚胡过去多年也曾默许卡塔尔向哈马斯控制的加沙地带提供资金，希望借此维持当地局势稳定。

安萨里强调，卡塔尔不应成为部分以色列政治人物选举失利的替罪羊，有关指控也不会影响卡塔尔继续发挥调解人的作用。

卡塔尔长期在以哈冲突中担任重要调解方，曾积极参与推动加沙停火谈判，目前也正牵头斡旋美国与伊朗的谈判，试图结束今年2月底爆发的美伊战争。