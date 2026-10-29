英国政府计划削减不断膨胀的社会福利开支，并将解决青年失业问题列为重点。不过，英国财长希利强调，政府不会采取简单粗暴的削减措施，也未承诺何时能够降低福利支出。

希利在接受英国广播公司（BBC）访问时说：“我们必须降低福利支出，但不能靠粗暴削减来实现。”

当被问及政府能否在最迟2029年中举行的下届大选前降低福利开支时，希利没有作出明确承诺。

英国首相伯纳姆随后告诉记者，政府正全力以赴，争取尽快降低福利开支。

希利日前公布的首份预算案，通过提高银行、储户及房东税负，为受美伊战争引发能源价格上涨影响的家庭提供短期援助。

不过，预算案未解决多项长期财政挑战，包括如何将国防开支提高至国内生产总值（GDP）的3%、抵消通胀对公共开支的冲击，以及控制持续增长的社会福利支出。

英国福利开支涵盖养老金及因健康问题无法工作的民众所领取的补助，预计本财政年度福利开支将占GDP超过11%。

希利特别关注青年失业问题，直言现行制度不可持续，并表示政府有道德责任帮助那些被社会忽视的年轻人重返就业市场。

他指出，政府将为失业青年提供就业机会，同时要求他们接受所提供的适当安排。